Armes imprimées en 3D saisies à Marseille : un phénomène inquiétant

Elles ressemblent à des jouets, mais peuvent servir à tuer. Des armes en fibres de polymères ont été saisies la semaine dernière. Elles sont fabriquées grâce à des imprimantes 3D, puis revendues via des messageries cryptées. Les armes étaient envoyées en pièces détachées par colis. C'était ensuite à l'acheteur de les reconstituer. Les gendarmes ont saisi huit imprimantes 3D et interpellé quatorze personnes entre la Belgique et la France, âgées de 18 à 30 ans. La conception de ce type d'arme s'est considérablement améliorée ces dix dernières années. En même temps, les imprimantes 3D devenaient plus performantes et moins chères. Sur Internet, il est très facile de se procurer des schémas gratuitement. Il y a quelques mois, nous avions rencontré les experts de la police scientifique. Ils avaient eux-mêmes fabriqué des armes, pour mieux les étudier. Le phénomène est pris très au sérieux par les autorités. Pas de statistiques, mais selon elles, les saisies sont de plus en plus fréquentes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Geli, P. Fontalba