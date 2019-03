Armes : un trafic international démantelé

Notre pays est-il devenu une plaque tournante du trafic d'armes ? Cette question titille de nombreuses personnes, après que la police ait démantelé deux réseaux en seulement une semaine. La dernière perquisition en date s'est déroulée ce jeudi 7 mars 2019, à Nemours. Achetés 800 euros aux États-Unis, ces armes sont revendues chez nous trois fois plus cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.