Arnaque à la carte SIM : comment les voyous s'emparent de vos données

C'est une arnaque discrète mais redoutable. La carte SIM d'un téléphone ne mesure qu'un demi-centimètre, mais grâce à elle, les voyous peuvent faire de votre vie un cauchemar. L'objectif des aigrefins est simple, prendre le contrôle de votre téléphone pour accéder à votre compte bancaire, à votre messagerie, en fait, à une bonne partie de votre vie. La première étape pour les hackers est d'appeler votre opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous. Les escrocs prétendent que leur carte SIM, indispensable pour allumer un smartphone, est endommagée et qu'ils en ont besoin d'une neuve. D'après Renaud Lifchitz, expert en cybersécurité, cette nouvelle carte SIM devient, alors pour eux, une boîte de Pandore. Ni vu ni connu, le délinquant récupère ainsi votre numéro de téléphone et en devient l'unique propriétaire. C'est un jeu d'enfant pour le voyou qui a volé avant cela toutes vos données personnelles et qui peut donc usurper votre identité auprès de votre opérateur. Sur des messageries cryptées, tout se vend. Pour moins de 100 euros, des hackers proposent par exemple une copie de tous les documents administratifs d'un homme dont les données ont été piratées. Le nombre de victimes de SIM swapping ne cesse d'augmenter dans le pays. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, W. Wuillemin, E. Coppo