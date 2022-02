Arnaque au rétroviseur : comment ne pas tomber dans le piège

Les escrocs repèrent souvent leurs cibles sur un parking d'un supermarché ou à un feu rouge par exemple. Il s'agit souvent des personnes âgées ou vulnérables qu'ils suivent. Avec sa canne, Jacky pouvait répondre à leurs critères. Au micron du 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, il explique ce qui lui est arrivé il y a quelques jours quand il est reparti en voiture. "J'ai vu une voiture qui me suivait bien contre l'arrière de mienne avec des appels de phare incessants". Jacky s'arrête et le conducteur s'approche de lui. Se prétendant conciliant, l'arnaqueur propose un arrangement amiable à 150 euros, pour couvrir les frais de réparations. Et pour convaincre sa proie, l'escroc va jusqu'à appeler un complice qui se fait passer pour un assureur qui conseille, au bout du fil, de payer pour éviter le constat. Mais Jacky n'a pas cédé et n'a rien payé. Il a insisté pour faire un constat. Ce qui fait partir l'arnaqueur. Si Jacky a senti l'arnaque, d'autres plus crédules se laissent prendre au piège. Les escrocs se montrent la plupart du temps souriants. Et comme un gage de sécurité, ils font souvent mine d'appeler leur assurance alors qu'il s'agit d'un complice. Une victime est allée récemment jusqu'à donner 2 000 euros en cash. Les arnaqueurs sont rodés. Ils connaissent bien les lieux et évitent soigneusement les caméras de surveillance. Alors, les policiers et les gendarmes appellent à la vigilance. Dernier conseil, n'hésitez pas à appeler vous-même votre assurance. Un geste qui devrait faire fuir les escrocs. TF1| Reportage F. Agnès, N. Bednarick, B. Rey