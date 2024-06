Arnaque : des faux sites de vente de meubles

Les sites sont désormais fermés, mais sur les captures d'écran, on devine des produits attractifs, des promesses de prix alléchantes, jusqu'à moins 50%. Joffrey pensait faire une bonne affaire, en commandant un barbecue pour son jardin. “Ça donnait vraiment envie d'acheter, au niveau du prix, c'était un petit peu en dessous”, disait-il. Le site proposait même une livraison gratuite en 48 heures, mais le produit n’est jamais arrivé, malgré de nombreux mails de relance. Il a perdu du temps ainsi que de l'argent, et il est loin d'être le seul dans ce cas. La plateforme regroupe plus de 700 victimes d'arnaque sur ces sites d'ameublement. Elles racontent toutes la même expérience. “J'ai comme vous êtes victime de ce site frauduleux, pour l'achat du fameux salon de jardin à 269,99 euros que j’avais commandé le 25 juin et bien sûr jamais reçu.”, disait une victime. Les arnaqueurs ont été repérés grâce à la plateforme de signalement du ministre de l'Intérieur. À ce jour, quatre personnes ont été mises en examen pour escroquerie en bande organisée. TF1 | Reportage L. Adda, E. Drouillac