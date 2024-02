Arnaque : quand les escrocs utilisent l'intelligence artificielle

La scène se déroule dans un gratte-ciel de Hong Kong. Un salarié d'une multinationale a reçu sur son ordinateur, un mail étonnant avec pour objet "transaction confidentielle". D'abord méfiant, lorsqu'il lance la visioconférence, il croit reconnaître ses collègues sur son écran. Quand son directeur lui demande donc de valider plusieurs virements, il s'exécute. Le montant de la transaction est de 24 millions d'euros. L'argent a disparu, l'homme s'est fait avoir par un deepfake. Le deepfake est une usurpation de visage et de la voix de quelqu'un grâce à l'intelligence artificielle. Arnaque à la mode, car il suffit aujourd'hui aux escrocs de mettre la main sur suffisamment de photos d'une personne pour ensuite via un logiciel, la reproduire trait pour trait et lui faire dire n'importe quoi. C'est une technique qui ne cesse de s'améliorer. Aux États-Unis, un nouveau type d'arnaque a vu le jour. En détournant la voix d'un enfant ou d'un parent, ils simulent un enlèvement pour soutirer de l'argent à leur famille. Jennifer Destefano et sa fille en ont été victimes. La mère de famille a eu le bon réflexe et a tout de suite appelé sa fille sur son téléphone. Évidemment, elle n'avait pas été enlevée. TF1 | Reportage C. Diwo, S. Fortin, B. Christal