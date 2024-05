Arnaques à la déclaration d'impôts : comment éviter les pièges

Les messages d'alerte se multiplient sur les réseaux sociaux. En cause, un e-mail qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un courrier de l'administration fiscale : "Vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'impôt de 218,80 euros". Les messages frauduleux imitent de mieux en mieux les communications des finances publiques. Jean-Jacques Latour, expert cybersécurité de la Plateforme "cybermalveillance.gouv.fr", va nous aider à déjouer ces escroqueries conçues pour paraître plus vraie que nature. Logo, signature contrefaite, tampon falsifié... Ne vous fiez pas aux apparences. "Ce n'est pas parce qu'il y a le logo impots.gouv.fr qu'on est bien sur le site impots.gouv.fr. Il faut toujours penser à aller vérifier qu'on est sur le bon site", recommande l'expert. Notre reportage montre à quoi ressemble un faux site des impôts. Les fraudeurs vous demandent vos données personnelles : nom, date de naissance, adresse, téléphone et bien plus encore. "Quand vous payez vos impôts, vous ne le payez pas avec votre carte de crédit. Et les impôts quand ils vous remboursent, ils vous remboursent directement par virement sur votre compte, et en aucun cas sur votre carte bancaire", poursuit l'expert. Autres astuces pour repérer les messages frauduleux : regardez bien l'adresse mail qui vous contacte. Elle doit toujours se terminer par @finances.gouv.fr. Que ce soit par mail ou par SMS, les escrocs s'adaptent à l'actualité. En ce moment, les déclarations d'impôts, et demain, les Jeux olympiques et paralympiques. Méfiance donc, il ne faut jamais répondre dans l'urgence et toujours contacter directement les organismes concernés. TF1 | Reportage J. Roux, C. Nieulac, F. Couturon