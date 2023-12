Arnaques sur Internet : pas de trêve pour Noël

Moins 80% sur une marque de vêtements qui pourtant, ne pratique jamais de réduction. Une console de jeux vidéo qui passe de 278 euros à 69 euros et un parfum d'une maison de luxe à un prix minuscule. Toutes ces publicités en ligne sont frauduleuses, mais elles sont plus vraies que nature. Pas de fautes de Français, des visuels de très bonne qualité, tomber dans le panneau n'a jamais été aussi facile. Claudie s'est fait avoir, après avoir acheté en ligne un produit soldé qu'elle n'a jamais reçu. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Ses données bancaires ayant été volées, quelques mois plus tard, elle est victime d’une nouvelle arnaque. Piratée, Claudie a eu le réflexe d'appeler tout de suite sa banque. Mais en matière d'arnaques en ligne, les banques ne passent pas toujours l'éponge. Un rendez-vous est pris dans un cabinet d'avocats, spécialisé dans les malversations sur Internet. On y découvre que pour espérer être remboursé, mieux vaut ne rien avoir divulgué. Pourtant, les arnaques sont de plus en plus difficiles à déceler. Elles pullulent actuellement sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, E. Fourny