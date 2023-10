Arras : le témoignage de l'agent d'entretien qui s'est interposé

Il a repris le travail, comme si rien n'avait changé, comme s'il était toujours le même que vendredi dernier, ni héros ni victime. "Je ne me rends pas compte que j'ai fait une action qui a pu sauver quelques vies. Je fais encore un déni là-dessus.", exprime Christian Berroyer, agent technique à la cité scolaire Gambetta-Carnot Arras (Pas-de-Calais). Huit minutes à quelques-uns, face à l'assaillant pour protéger les élèves. "J'ai été prendre une chaise. Je suis sorti et j'ai été vers l'agresseur, sans réfléchir...", raconte-t-il. Son chef se porte à son secours et saisit la chaise. À son tour, il se retrouve au sol et reçoit une multitude de coups de couteau. La suite, il ne s'en souvient pas, trou noir. Mais il reste marqué par le geste de son responsable, hanté et aussi toujours aux aguets. Depuis trois jours, Christian Berroyer oscille entre gratitude, déni et colère. Mais pour l'assaillant, il ne ressent rien. Devant le lycée, il y a des fleurs pour les victimes, mais aussi pour lui. L'agent technique est suivi par des psychologues, comme tous les élèves de l'établissement qui en ressentent le besoin. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.Y. Mey