Arras : ni voiture, ni train !

Les valises à la main, les voyageurs guettent lundi soir les panneaux d'affichage. À la gare de Lille, certains trains sont encore manquants. Il faut patienter. "C'était marquer retard 5 minutes. En fait, on nous a annoncé au micro que c'était train supprimé carrément. Là, il faut attendre une demi-heure", déplore un passager. La même galère pour ces trois étudiantes. Aucun TER pour rentrer chez elle. La mère d'une d'entre elles vient finalement les chercher en voiture. Un trajet en plus alors que l'essence se fait rare. Huit lignes TER et TGV sont touchées par la grève. La journée ressemble parfois à un parcours du combattant. À 17 heures, Tony n'est pas encore arrivé à Paris, sa destination. Nous l'avions pourtant rencontré dans la matinée à Arras. Il attendait déjà son premier TER. Dans une autre gare, il faut aussi patienter. Car pour beaucoup de passagers, il n'y a pas d'autres choix. Gaétan a aussi choisi le train pour aller au travail. C'est nouveau, parce que depuis une semaine, c'est devenu quasi impossible de trouver de l'essence pour son véhicule. Pas d'inquiétude pour lui, il pourra reprendre le train normalement dès demain. Le mouvement de grève des aiguilleurs se termine à 5h du matin. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier