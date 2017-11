Arrestation de Gérald Campanella : la fin des parrains marseillais ?

Les policiers sont persuadés qu'il est l'un des parrains du crime organisé à Marseille. Il s'appelle Gérald Campanella. Il a été interpellé il y a quelques jours et mis en examen, après une très longue cavale. La chute de cette figure du grand banditisme marque-t-elle la fin d'une époque ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.