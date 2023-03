Arrestation d'un forcené : sept gendarmes blessés

Un large périmètre de sécurité est installé autour de la maison. Le toit s'est effondré et l'intérieur est carbonisé. C'est là que sept gendarmes sont intervenus ce mercredi 15 mars après-midi pour interpeller un homme. À l'intérieur, ils découvrent une très forte odeur d'essence puis une déflagration. L'individu interpellé est mort et les gendarmes sont blessés. L'un d'entre eux est grièvement brûlé. Un voisin raconte la scène : "On a vu que ça cramait partout. On a bien vu que c'était grave". Nous sommes dans le département de l'Allier dans le lieu-dit Les Palissards. L'endroit contient 400 habitants. L'homme décédé s'appelait Christophe Belon, il avait 37 ans. Il a déjà été condamné dix fois et portait un bracelet électronique. Le mardi 14 mars, une enquête a été ouverte contre lui pour avoir menacé son conseiller probatoire. C'est pour cette raison que les gendarmes venaient l'interpeller aujourd'hui. La maire du village décrit ce dernier comme quelqu'un de discret. Il est installé dans la commune depuis deux ans. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Frixon, C. Olive