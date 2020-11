Arrestation violente à Paris : trois policiers suspendus

Tout l'après-midi, il a donné sa version des faits à l'IGPN. Michel, producteur de musique, a été frappé dans son studio par trois policiers samedi dernier et dit avoir fait l'objet d'injures racistes. Au total, six jours d'interruption totale de travail. "J'ai eu la chance, contrairement beaucoup d'autres d'avoir des vidéos qui me protègent", a-t-il fait part. L'intervention a été enregistré : treize minutes de vidéosurveillance révélée par le média Loopsider. Sur les images, on aperçoit les policiers entrer dans le studio, un acte illégal. L'homme est saisi pour en être sorti, mais en vain. Pourtant ce n'est pas du tout ce qu'ils racontent dans le procès-verbal établi. "Nous constatons la présence d'un individu non porteur du masque (...) décidons de procéder à son contrôle", explique les forces de l'ordre. "Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de force dans l'enceinte du bâtiment", ont-ils ajouté. Le producteur appelle à l'aide. Des coups de poing, des coups de pied, de matraque sont assénés pendant plus de cinq minutes. Dans leur rapport, les policiers ont une tout autre version. "Nous sommes contraints d'effectuer, via des gestes techniques et professionnels, une amenée au sol de l'individu", ont-ils relaté.