Arrestation violente : une nouvelle polémique sur les forces de l’ordre

Sa réaction ne s'est pas faite attendre. Moins de deux heures après la mise en ligne ce matin de cette vidéo publiée par le site Loopsider, Gérald Darmanin écrit sur Twitter. "Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais", a-t-il tweeté. La suspension des policiers est intervenue dans l'après-midi. Des images qui ont indigné jusqu'au sein du gouvernement. "Je suis forcément scandalisé par ces images. Dire que la République a un problème avec les violences policières, ce n'est pas vrai. Mais dire que chaque violence policière est un problème pour la République, ça c'est une réalité", a exprimé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. L'embarras est également perceptible pour l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Tolérance zéro contre le racisme et contre la violence, qui n'ont pas leur place dans notre République ! Soutien à Michel", a-t-il déclaré. Cette affaire tombe au plus mal pour l'exécutif après l'évacuation musclée lundi soir d'un camp de migrants au cœur de Paris, après surtout le vote du polémique article 24 de la loi Sécurité globale qui encadre la diffusion des images de policiers. Ces comportements sont condamnés par les syndicats policiers que nous avons joints aujourd'hui. Gérald Darmanin s'est entretenu dans la journée avec Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné lundi prochain par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il envisage ce soir la révocation des policiers si leur responsabilité est établie.