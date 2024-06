Arrestations d'étrangers : une vieille stratégie russe

La cage du prévenu, pour Laurent Vinatier et les accusations d'espionnage de la Russie, immédiatement démenties par les autorités françaises. Instrumentaliser une interpellation en communiquant opportunément les images, un procédé classique, et même, un système en plein essor depuis la guerre contre l'Ukraine, même si l'origine remonte à la guerre froide. Un grand trafiquant d'armes, Viktor Bout, a été rapatrié contre la libération de la basketteuse américaine Brittney Griner. De plus en plus, pourtant, il s'agit de faire pression, d'entraver la diplomatie des pays jugés inamicaux par le Kremlin et c'est Vladimir Poutine qui validerait chacune de ces arrestations arbitraires. Le propre de ces procédures, c'est la construction de toute pièce d'un dossier à charge et la négation de l'évidence par les tribunaux. Évadé en 2017, après presque trois années de prison et de machination, le Français Yoann Barbereau était accusé de diffusion de documents pédopornographiques, diffusion faite après son incarcération. L'impunité, aggravée par le système judiciaire russe tout entier, tournée vers la condamnation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, G. Aguerre, C. Bouchereau