Arrêt de travail : des salariés sous contrôle

Plusieurs fois dans la semaine, ce généraliste à l'image, quitte son cabinet pour se rendre au domicile de patients. Il n'a pas annoncé sa visite puisqu'il s'agit d'un contrôle d'arrêt de travail. La patiente aurait dû être chez elle comme l'impose son arrêt. Absente, le médecin décide alors de l'appeler et elle devrait effectuer un deuxième contrôle chez lui. Réclamée par l'employeur, cette mesure est parfois mal perçue. Le contrôle permettra de justifier l'arrêt ou de le suspendre. Lorsqu'ils ont un doute, les employeurs passent par des sociétés privées agréées. Elles vérifient, dans un premier temps, que l'arrêt de travail est authentique. Les fraudes sont rares, mais les arrêts de complaisance plus fréquents. De son côté, l'Assurance Maladie contrôle aussi, car le nombre d'arrêts de travail a explosé. Il dépasse les 30% en dix ans, ce qui coûte 16 milliards d'euros chaque année. Les assurés ne sont pas les seuls à être contrôlés, l'Assurance Maladie cible également les médecins prescrivant trop d'arrêts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Caroline Bayle, J.F. Drouillet, A. Chomy