Arrêt maladie pour garde d’enfants prolongé, permis de conduire… Le 20H répond à vos questions

Le pays est confiné depuis mardi 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une situation inédite qui suscite beaucoup d’interrogations. Peut-on prolonger un arrêt-maladie pour garder les enfants qui n'ont plus école au-delà de 21 jours ? Peut-on continuer la conduite accompagnée ? Peut-on déjà réserver nos vacances d'été ? Y a-t-il des conditions particulières liées au contexte ? Éléments de réponse avec Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.