Arrêté de péril : que dit la loi ?

L'arrêté de péril concerne près de 1 000 logements dans tout l'Hexagone. Et l'un des bâtiments effondrés à Marseille en faisait partie. Lorsqu'un immeuble est en état d'insalubrité, les occupants, des voisins ou les passants peuvent alerter la mairie. Le maire peut alors prendre le fameux arrêté. La responsabilité des travaux à entreprendre incombe alors au propriétaire du logement signalé.