Arrêts de travail : une prime contre l'absentéisme

Vous avez eu beau courir, arriver devant votre arrêt de bus, les portes se ferment. Et déjà, il s’éloigne. Vous voilà condamné à attendre le prochain, parfois longtemps, très longtemps. En cause, un manque de chauffeur et un absentéisme de ceux en poste. Le mois de septembre dernier, plus de 1 000 véhicules restaient quotidiennement au parking au lieu de rouler. Pour remettre au travail ses conducteurs, la RATP va leur offrir une prime de présence. Concrètement, un mois sans absence, c’est 100 euros. Deux mois consécutifs : 250 euros. Et trois mois : 450 euros de prime. Mais sur cette période, un seul jour d’arrêt non prévu et la cagnotte retombe à zéro. C’est justement ce que dénonce Alexis Louvet, un représentant syndical. Cette prime peut-elle fonctionner ? Pour le savoir, direction Saint-Loubès, une commune, qui, il y a un an, a mis en bonus annuel de 500 euros pour les agents publics les plus assidus. À l’époque, elle enregistrait un taux d’absentéisme de 19%. A-t-il été réduit ? Plutôt. Un mieux qui a tout de même coûté à la commune 93 000 euros. Une somme qui n’a pas permis d’éviter toutes les absences : celles de très courte durée sont toujours au même niveau qu’avant l’instauration de la prime. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Baqué, S. Petit