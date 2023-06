Arrêts maladie : comment réduire la facture ?

C'est un chiffre qui pèse lourdement sur les finances publiques, les arrêts maladie. Ils sont passés en dix ans de 6,4 milliards à 8,8 milliards, soit une augmentation de 30%. Combien cela coûte à l’État ? Selon les calculs de Bercy : seize milliards d'euros par an. Il faut donc faire des économies très rapidement. Actuellement, 50% du salaire de base est pris en charge par la Sécurité sociale. C'est une part que le gouvernement souhaite réduire sans que l'on sache de combien. La piste étudiée est de faire participer encore plus les employeurs. C'est impossible pour Brice Alzon, président de Maison des services à la personne, 3 500 salariés. Pour chaque employé malade, il verse des indemnités complémentaires, prend en charge des jours de carence. Avec 700 arrêts maladie par an, cela représente déjà un million d'euros. Les arrêts maladie sont faciles à obtenir. C'est un constat que font beaucoup de salariés, comme Lucas. Pour réaliser des économies, il faut d'abord se concentrer sur les médecins, selon Anne-Sophie Alsif, associée, cheffe économiste chez BDO France. Le gouvernement souhaite étudier toutes les pistes et améliorer les moyens de contrôle, avant le nouveau projet de la loi de financement de la sécurité sociale présenté à l'automne. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Maillard, S. Mourava-Guillon