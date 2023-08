Arrêts maladie : des médecins pointés du doigt

Au début de l’été, Dr Thibault Barbier, médecin, reçoit un courrier inattendu de l’assurance maladie. L’administration lui reproche de prescrire beaucoup plus d’arrêts que ses confrères. Il le reconnaît, mais le justifie. "Il y a des difficultés aux soins chez nous… cela prolonge la durée d’un arrêt qui peut être de quinze jours ou trois semaines", explique-t-il. Mais pour l’assurance maladie, trop c’est trop. Le nombre d’arrêts a bondi de 30% en dix ans. Depuis mi-juin, l’administration a épinglé 1 000 médecins qu’elle accuse de trop souvent privilégier les arrêts de travail. Ces médecins pointés du doigt ont deux options : soit ils limitent immédiatement le nombre de jours maladies qu’ils prescrivent, soit ils seront strictement contrôlés pour chaque prescription d’arrêt pendant six mois. Ce sont des mesures radicales. Car selon le ministre de la Santé, il y a urgence. Couper le robinet de dépenses, cela impacterait surtout les patients d'après ce syndicaliste. TF1 | Reportage O. Lévesque, C. Emeriau, I. Rachati