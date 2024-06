Arrêts maladie : la proposition choc de la Cour des comptes

L'idée de ne plus être indemnisé avant le huitième jour de votre arrêt maladie divise. Jamais les dépenses liées aux arrêts maladie n'ont été aussi élevées, plus 56% en sept ans. Pour mettre un terme à cette envolée, la Cour des comptes propose de porter le délai de carence de trois à sept jours. Ces mesures seront peu efficaces pour résorber le déficit de l'Assurance Maladie selon Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School. Ce sont les entreprises qui prendraient en charge l'indemnisation des salariés. Certaines compensent déjà les trois jours de carence, et cela leur coûte plus de cinq milliards d'euros par an. "Vous augmentez tout simplement le coût du travail et donc effectivement en termes de compétitivité par les entreprises par rapport aux autres pays, c'est une catastrophe", explique Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Nous ne sommes pas toujours plus généreux que nos voisins européens. L'Allemagne et le Pays-Bas n'imposent aucun jour de carence, l'Italie en revanche indemnise après le troisième jour. Au Royaume-Uni, c'est à la discrétion de l'employeur, car là, il n y a aucune indemnisation de l’État. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Petit