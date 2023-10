Arrêts maladies : les contrôles renforcés

Les arrêts maladies ne cessent d'augmenter depuis dix ans et ont même bondi de 8% en 2022. Cela a coûté 14,6 milliards d'euros à l'assurance maladie. L'objectif désormais est d'accentuer les contrôles par les entreprises. "C'est du flicage, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose", réagit une mère de famille. "Ça paraît brutal. Mais si ça dissuade, je pense que c'est ce qu'il faut faire", ajoute un homme. Selon nos informations, le gouvernement prévoit de changer les règles en vigueur. Aujourd'hui, quand un employeur diligente un médecin chez un salarié pour contrôler son arrêt, et qu'il le juge apte à travailler, cela engage une contre-expertise. Demain, ce ne sera plus le cas et il perdra immédiatement ses indemnités s'il ne retourne pas au travail. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage : C. Bayle, T. Valtat