Arrière-pays niçois : un autocar tombe sur la voie ferrée

Écrasé sur le flanc, en contrebas de la route, à quelques centimètres près, la chute de ce bus aurait pu se prolonger plus bas encore. Peu avant neuf heures, ce vendredi matin, il roule vers le plan du Var depuis la ville de Nice. Contrairement à d'ordinaire, il est presque vide et ne transporte seulement que deux passagers adolescents. Dans un endroit sur la route de Levens, le chauffeur heurte une falaise, puis coup de volant à gauche, il franchit le parapet et c'est le saut dans le vide. Un adolescent est gravement blessé. Quant au second jeune et le conducteur, leurs blessures sont legères. Selon les enquêteurs, l'homme âgé de 35 ans conduisait sous l'emprise de stupéfiants et a des antécédents de conduite en état d'ivresse. La compagnie de bus Lignes d'Azur dit ne pas être au courant sur ce trajet. Selon le parquet de Nice, le chauffeur sera placé en garde à vue dès que son état de santé le permettra. TF1 | Reportage E. Levebvre, J. Garrel, D. Laborde