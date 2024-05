Arrivée de la flamme olympique à Marseille : 150 000 personnes sur le Vieux-Port

Le Belem, le mythique trois-mâts qui transporte la flamme olympique, est arrivé à Marseille (Bouches-du-Rhône) sous les fumigènes et les jets d'eau. Il a également été accueilli par la Patrouille de France qui a dessiné les anneaux olympiques dans le ciel marseillais. Le bateau a ensuite été accosté au bout d'une piste d'athlétisme installée spécialement à cet effet. Le nageur Florent Manaudou est descendu avec la flamme et l'a transmise à Nantenin Keita, un athlète paralympique. On ne savait pas encore qui prendrait ensuite le relais. C'était finalement le fameux rappeur Jul qui avait l'honneur d'allumer le chaudron dans une ambiance survoltée. Selon les chiffres donnés par la mairie de Marseille, plus de 230 000 personnes avaient vécu ces moments forts, dont près 150 000 sur le Vieux-Port. Et les festivités vont se poursuivre dans la Cité phocéenne. La flamme va sillonner 400 communes et arrivera à Paris, le 26 juillet, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. TF1 | Duplex M. Perrot