Arrivée de sans-abri à Orléans : la colère du maire

C'est leur première nuit à Orléans. Jusqu'alors, la famille d'Abdul Kassem dormait à 100 km de là, à Paris, sans abri. Son assistante sociale lui a dit de monter dans un bus ce matin avec une explication. "Elle a dit que ce n'était pas possible de rester à Paris à cause des JO en juillet", dit-il. Ces dix derniers mois, plus de 500 personnes sont ainsi arrivées dans la région. Le maire de la ville, lui, n'a été ni averti ni sollicité. "Il y a une opacité totale sur cette organisation que si je n'avais pas découvert le pot aux roses, personne n'en dirait rien", affirme Serge Grouard. C'est pourtant l'État qui finance et organise ces transferts en car depuis l'Île-de-France, pour ceux qui le souhaitent, vers l'une des dix villes proposées. L'accueil dure trois semaines seulement, le temps en théorie d'une meilleure prise en charge loin de Paris, où il ne reste plus une place d'hébergement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Cloix, L. Gorgibus