Arrivée du froid : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Philippe Gaillard attendait le froid avec impatience. Pour ses pommiers, cet agriculteur a besoin d'au moins 800 heures de froid par an. Cela permet l'arrêt de la sève. En clair, l'arbre se met au repos pour fleurir au printemps. "Cela nous permet d'avoir un repos végétatif total de l'arbre, éviter que les bourgeons se développent trop vite et, également, le froid peut avoir un impact sur la vie des insectes nuisibles dans le verger", explique-t-il. Alors, l'arrivée du froid est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce vraiment bon pour notre santé ? Selon les médecins, c'est moins d'allergies au pollen, mais davantage de rhumes. "Il faut faire très attention avec le froid. Cela peut donner plus d'infections respiratoires et plus de crises d'asthme", affirme Marie-Laure Megret-Gabeaud, allergologue. Mieux vaut donc bien se couvrir. Si un petit chien n'est pas fan du froid, pour les plus gros fauves, la baisse des températures est indispensable pour refaire leur pelage et tuer les parasites. Dans un parc animalier, La Tanière, les ours se préparent enfin à l'hiver. Ces animaux passeront désormais 80 % de leur temps à dormir, jusqu'à l'arrivée du printemps. TF1 | Reportage E. Despatureaux, F. Maillard, N. Pellerin