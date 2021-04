Artisans du bâtiment : les commandes affluent

On reconnaît un chef d'entreprise heureux à la pile de devis signés qui s'accumulent devant son bureau. C'est le cas de Vincent Dejoie, gérant de l'entreprise de peinture et de ravalement à Pleslin-Trigavou (Côtes d'Armor). Depuis trois mois, il enchaîne les chantiers. Remplir son planning ressemble de plus en plus à une partie de Tetris. Mais comment expliquer un tel succès ? Nous l'avons retrouvé sur l'un de ses chantiers. Vincent Dejoie nous explique sur place qu'en restant chez eux, les Français ne dépensent pas. Ainsi, ils mettent leur argent dans l'embellissement de leur maison. C'est un constat que partage l'ensemble des artisans du bâtiment, des peintres aux menuisiers en passant par les électriciens, comme Richard Pointel, gérant de l'entreprise Elec'35 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Et si certains embellissent leur maison, d'autres vont encore plus loin et décident de faire construire. En effet, Frédéric Josselin, gérant de l'entreprise d'électricité et de plomberie Josselin à Beaussais-sur-Mer (Côtes d'Armor), explique à nos reporters que beaucoup de propriétaires ont vendu leur bien à Paris pour déménager dans sa région. Cela fait plus de travail pour les artisans.