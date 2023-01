Artisans : ils transmettent leur savoir

Il y a des mains qui ont l'âge de leur expérience, d'autres qui sortent à peine de l'enfance. Et il y a aussi "L'Outil en Main" qui a la bonne idée, il y a 30 ans de les réunir. Au sein de cette association, douze retraités bénévoles accueillent chaque mercredi douze enfants. Bernard était chaudronnier et a travaillé toute sa vie. Il a aujourd'hui le temps et surtout l'envie de transmettre son amour du geste et du travail bien fait. À ses côtés, Gwendal, à douze ans, a fait une découverte importante. Il y a 235 antennes comme "L'Outil en Main" à travers l'Hexagone. Ils initient les enfants à plus d'une centaine de métiers manuels, forcément utiles. Dans cette filière, 25 % des employeurs disent avoir du mal à recruter, faute de candidat. Les enfants apprennent à utiliser l'outil avec ses risques et ses précautions, bien loin des usages du monde virtuel avec lequel leur génération a grandi. C'est le cas par exemple de Brieuc qui aimerait être soit électricien soit ingénieur à l'avenir. En près de 30 ans, 35 000 enfants sont passés par les ateliers de "L'Outil en Main". Plus du tiers d'entre eux s'est orienté ensuite vers un métier manuel. Tous les autres auront découvert de quoi ils étaient capables. L'association "L'Outil en Main" de Lorient cherche encore actuellement des bénévoles. Beaucoup d'autres enfants voudraient venir, mais la liste d'attente est aujourd'hui de deux ans. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Moutot, T. Gippet