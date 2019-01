Arvieu, le village numérique

Quand d'autres villages perdent leurs habitants, Arvieu, lui, a vu s'installer récemment 30 nouvelles familles. Elles ont été attirées par la qualité de vie, notamment par la présence de l'accès à Internet. La commune a ainsi misé sur le numérique pour être plus attractif. Et cela plaît aux jeunes, qui décident de revenir là-bas après leurs études. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.