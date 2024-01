Ascenseur en panne : bloqués chez eux depuis quatre mois

Si vous demandez aux résidents de l'immeuble ce qu’ils souhaitent pour la nouvelle année, il faut dire que Gilles Arnault, l’homme que nous avons interviewé, est totalement désespéré. Faute d’ascenseur, sa mère Renée, âgée de 93 ans, est bloquée chez elle depuis la fin de l'été. Plusieurs fois par semaine, il lui rend visite pour faire ses courses et ramener son courrier. Avec les fêtes de fin d’année, Renée aurait rêvé pouvoir sortir de chez elle. Dans un immeuble de 26 logements, une résidente rencontre elle aussi des problèmes. Son mari, actuellement hospitalisé, est en fauteuil roulant. Ses seules sorties se limitent aux visites à l'hôpital. L'origine du problème est une panne importante et peu courante avec une pièce rare difficile à acquérir. Mais peu importe, pour les résidents, c'est le syndic de copropriété qui doit gérer le problème. Contacté par téléphone, le gestionnaire se dédouane pourtant de toute responsabilité. Censé intervenir début janvier, le prestataire du service d'ascenseur n’a pas donné suite à notre demande d’interview. En attendant, Renée devra passer le réveillon du nouvel an seule, chez elle. TF1 | Reportage C. Emeriau, R. Pourchet