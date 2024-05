Ascension : les Français sur le pont !

Au péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, un automobiliste avait pourtant pris ses précautions, il lui reste encore trois heures de route. En cette veille de jour férié, Bison Futé voit rouge sur toute la France. Alors pour tenter d'échapper aux bouchons, certains automobilistes écoutent "Radio Vinci Autoroutes". Dans les studios, on prévient des moindres incidents sur les autoroutes. Ce 7 mai soir, le trafic est dense, à 19 heures, il y avait 953 kilomètres de bouchons cumulés dans l'hexagone. Les Français ont visiblement étalé leur départ sur plusieurs jours. En région lyonnaise, une famille est en route pour Le Grau-du-Roi. Elle a décidé de ne pas envoyer les enfants à l'école l'après-midi, pour un départ avec moins de bouchons. Certains préfèrent se rendre à la gare. En tout, 100 000 passagers ont choisi le train comme mode de transport. C'est plus 20% par rapport à une semaine ordinaire. Jour d'affluence dans la gare de Lyon, où tous les trains au départ sont bondés. Au total, 2,5 millions de voyageurs ont réservé leur billet cette semaine. Dimanche prochain, au retour de ce long week-end, la journée d'ores et déjà, classée noire par Bison Futé. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Monbec, F. Chevallay