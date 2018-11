Ascoval : l'entreprise peut-elle être sauvée ?

À Saint-Saulve, 280 emplois sont menacés par la fermeture du site d'Ascoval. Et pour être sauvé, ce dernier a besoin d'un repreneur fiable. Et c'est apparemment le cas du groupe franco-belge Altifort, jugé solide et crédible par Bercy ainsi qu'un cabinet d'experts indépendants. Mais cette entreprise peut-elle vraiment être sauvée ? Et quelles sont les solutions envisageables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.