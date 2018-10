Ascoval : vers une solution de reprise ?

Une réunion a été organisée à Bercy entre les dirigeants d'Ascoval, le potentiel repreneur, les élus locaux ainsi que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. À l'issue de cette entrevue, l'éventuelle reprise de l'usine par Altifort a été jugée crédible par le gouvernement. En apprenant la nouvelle, les salariés de Saint-Saulve ont décidé de reprendre le travail pour donner plus de chance au projet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.