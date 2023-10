Ashkelon : une pluie de roquettes s'abat sur la ville

Tension extrême sur Ashkelon. Durant quinze minutes en fin d'après-midi, du mardi 10 octobre, les roquettes s'abattent sur la ville. Impossible d'y pénétrer, l'armée bloque l'entrée. Les soldats nous confient craindre une infiltration de terroristes. Nous réussissons à entrer dans la ville par d'autres petites routes, elle est vide. Nous voyons passer les roquettes dans le ciel, au-dessus de nous. L'une d'entre elles vient de toucher un hôtel où se trouvaient d'ailleurs quelques journalistes. Et voilà que la sirène retentit une nouvelle fois. Nous devons descendre dans l'abri de l'hôtel. Nous en ressortons une heure plus tard et nous entendons une explosion, une deuxième, une troisième, ça n'arrête plus. "Les roquettes continuent de tomber sur d'Ashkelon et sur la ville en ce moment. Nous ne pouvons pas nous éloigner de l'abri de l'hôtel. Selon l'armée israélienne, le Hamas et le Jihad islamique ont encore en leur possession plusieurs dizaines de milliers de roquettes et de missiles", affirme Liseron Boudoul, l'une de nos envoyés spéciaux sur les lieux. TF1 | Reportage L. Lassalle, L. Boudoul, F. Amzel