Aspirateurs balais : que valent-ils vraiment ?

Les aspirateurs balais ont envahi le rayon électroménager. Pas de sac ni de fil électrique à dérouler, ils s’en vendent deux millions par an, quatre fois plus qu’il y a dix ans. Que valent-ils vraiment ? Une femme interviewée a acheté le sien il y a dix mois, un appareil de marque allemande, à 499 euros. Elle s’en sert tous les jours, premier problème, une puissance décevante. Ensuite, les ennuis mécaniques sont apparus rapidement. Le service après-vente du groupe Fnac Darty, constate tous les jours le manque de fiabilité des aspirateurs balais. Ils tombent cinq fois plus souvent en panne que les modèles classiques. Sur les étagères, les réparations en attente s'accumulent. Le problème vient souvent de la batterie. Sur l'établi voisin, c’est beaucoup plus grave, le moteur de l'appareil, en image, a brûlé, il a fonctionné pendant un an et demi. Pourquoi y a-t-il tant de problème avec ces appareils sans fil ? Parce qu’il possède beaucoup de pièces électroniques, des composantes miniatures fragiles. Un appareil sur trois ne dure pas plus de quatre ans. Ces modèles doivent être considérés comme des aspirateurs d’appoint. Sachez enfin que les aspirateurs balais sont vendus deux fois plus cher qu’un aspirateur classique, ils coûtent en moyenne 230 euros. TF1 | Reportage L. Romanens, B. Lachat