Assaillant d'Arras : la dérive islamiste d'une famille

Pas un mot depuis son arrestation, Mohamed M. se terre dans le silence. Qu’est-ce qui a pu conduire cet homme de 20 ans, a son passage à l'attaque ? Né en Russie, il est musulman d'origine caucasienne. Depuis seulement une dizaine de jours, il est fiché S pour radicalisation islamiste. Son parcours est d'abord marqué par l'exil. Sa famille quitte la république d'Ingouchie. Après un passage par la Pologne, l'Allemagne et la Belgique, ils s'installent finalement en métropole en 2008. En 2014, ils échappent à une procédure d'expulsion. Ce sont des associations qui font annuler la procédure. Depuis 2015, Mohamed M. vivait dans le quartier d'Arras avec ses frères et sœurs. Tous reçoivent une éducation religieuse rigoriste. L'Islam était au cœur de ses discussions, d'après l'un de ses amis. La famille est connue des services antiterroristes. Le père, fiché S, est expulsé en 2018. Son frère aîné, Movsar M, est condamné à cinq ans de prison en avril 2023, pour un projet d'attentat visant l’Élysée et il est incarcéré depuis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Fiat, G. Delobette