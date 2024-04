Assassinat à Grande-Synthe : une série d'agression ?

Quatre jours après la mort de Philippe, 22 ans, deux versions s’opposent. Pour ses proches, sa famille, Philippe était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pour preuve, ils s’appuient sur un témoignage, celui d’un homme qui raconte avoir eu un rendez-vous avec une femme, même application de rencontre, même soir que la victime. Notre équipe l'a joint par téléphone. La justice vérifie ce témoignage. S’agit-il des mêmes agresseurs ? Avaient-ils tendu d’autres guets-apens ? Devant les enquêteurs, deux mineurs, mis en examen pour l’assassinat de Philippe, affirment s’être fait passer pour une adolescente, et avoir vérifié l’identité de leurs victimes en l’appelant pour entendre son téléphone sonné. Ils s’affichaient, tous les deux, sur les réseaux sociaux. Connus des services de police, le premier, quatorze ans, pour des faits de violence, le second pour des vols, sa mère le décrit comme un adolescent perturbé et en fugue au moment des faits. Les policiers vont exploiter les téléphones des différents protagonistes, tenter de faire le lien avec d’autres guets-apens, survenus ces dernières semaines, dans la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, M. Bajac, J. Quancart