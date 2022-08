Assassinat de Daria Douguina : l'enquête russe est-elle crédible ?

Pour les autorités russes, il n'y a pas de place au doute sur la mort de Daria Douguina, dont les funérailles avaient lieu ce mardi matin à Moscou. L'ennemi ukrainien est forcément derrière cette opération. Elle aurait en fait visé le père de la défunte, Alexandre Douguine, l'idéologue de l'ultranationalisme russe. D'ailleurs, pour savoir qui a placé l'explosif qui fait sauter samedi soir la voiture dans laquelle Alexandre Douguine n'a pas pris place à la dernière minute, l'enquête est allée vite, très vite. En moins de 48 heures, les services de renseignements russes ont désigné la tueuse. Ce serait une certaine Natalia Volk, une citoyenne ukrainienne. Avec une rapidité à communiquer étonnamment inhabituelle, les agents du FSB révèlent leurs images de vidéosruveillance et l'entrée en Russie de cette femme le 23 juillet par l'Estonie. Dans une vidéo, on la voit ensuite aller et venir dans la résidence de la victime, où elle a loué un appartement. Ils révèlent aussi les images de la suspecte quittant le pays par le même chemin, le lendemain de l'attaque mortelle. Pour les Russes, l'agent Volk aurait même appartenu au bataillon Azov, l'unité militaire ukrainienne considérée comme néo-nazi par le Kremlin. Le scénario est presque trop parfait. En tout cas, la femme mystère en fuite n'a pas été retrouvée à ce jour. Cela n'empêche pas Moscou de promettre un châtiment sans pitié à tous les coupables que sa police désignera. TF1 | Reportage M. Scott.