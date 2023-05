Assassinat de Leslie et Kévin : le père a-t-il voulu venger son fils ?

Guy Trompat, l'air grave, encadré par les gendarmes, quitte le tribunal de Niort, direction la prison. Son fils Kévin a été tué en novembre dernier avec sa compagne Leslie. Il est accusé d'avoir voulu le venger. À la sortie de l'audience, son avocat le défend. Kévin et Leslie se volatilisent dans la nuit du 25 au 26 novembre, dans un petit village de Prahecq. Après quatre mois de recherches, les amis du couple passent aux aveux et sont incarcérés. Le père de Kévin diffuse alors un message relayé en prison. Il est même soupçonné d'avoir offert une somme d'argent à ceux qui tueraient les assassins présumés de son fils. C'est ce que nous raconte un ami de la famille. Une vengeance imaginée par un père effondré. Il s'était confié devant notre caméra lors d'une marche blanche. Guy Trompat a un lourd passé judiciaire. En 30 ans, il a été condamné 22 fois, notamment pour détention de stupéfiants, d'armes et violence. Il sera jugé cette fois-ci pour menace de mort le 2 juin prochain et risque jusqu'à dix ans de prison. Guy Trompat reste présumé innocent. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Paredes, B. Guénais