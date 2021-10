Assassinat de Samuel Paty : ce qui a changé pour les enseignants

Un an après, en classe, reparler du drame. Nombreux sont les élèves de cette classe de troisième à avoir eu peur pour leur professeur. Beaucoup ne comprennent toujours pas ce qui s’est passé. Un assassinat impossible à expliquer. En revanche, Véronique Triaille est professeur d’Histoire-géographie. Elle peut parler avec sa classe de liberté d’expression et de laïcité. Elle reste déterminée à faire son métier, tout simplement. Rester sûr de ses enseignements et continuer de se former pour faire face aux situations qui pourraient poser problème. Au rectorat de Nice, ce matin-là, une trentaine de professeurs sont venus pour une formation à la laïcité. Beaucoup l’admettent, dans leur façon d’enseigner l’éducation civique qu’il y a eu un avant et un après Samuel Paty. Bien choisir ses mots, ne pas heurter de sensibilité dans la classe tout en enseignant l’intégralité du programme, tel est le difficile équilibre que doivent trouver chaque jour ces professeurs.