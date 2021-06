Assassinat de Samuel Paty : l'un des policiers ayant neutralisé l’assassin témoigne

Le 16 octobre 2020, un homme armé a été signalé aux abords d'un collège de Conflans-Sainte-Honorine. Jimmy et six de ses collègues arrivent en renfort et découvrent le corps de Samuel Paty, "une scène vraiment choquante". Le policier dit avoir eu "l'impression que ce n'était pas réel". Leur intervention ne faisait que commencer. Abdoulakh Anzorov, le terroriste qui vient de décapiter Samuel Paty, est signalé dans une rue du quartier, un couteau dans une main, une arme de poing dans l'autre. Jimmy était en première ligne. Il nous explique que le terroriste commençait à courir dans sa direction, en tentant de le poignarder. "Je tire le premier. Le collègue qui est à mes côtés tire aussi. Malgré nos impacts, celui-ci continue à avancer dans notre direction" a-t-il ajouté également. Depuis octobre 2020, les sept policiers intervenus dans ce drame prennent soin les uns des autres. En arrivant dans le Var, Jimmy a été soutenu par sa hiérarchie. Il explique être régulièrement suivi par des psychiatres, des psychologues et que ses nuits sont difficiles. Mais il n'a jamais envisagé de changer de métier.