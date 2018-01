Assaut de Saint-Denis : les locataires ne sont toujours pas relogés

Jawad Bendaoud, surnommé le "logeur de Daech", comparaîtra à partir de ce mercredi avec deux autres prévenus au tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir hébergé, en connaissance de cause, plusieurs auteurs ou complices des attentats du 13 novembre 2015. Seront également présents dans la salle d'audience, des habitants de l'immeuble du 48, rue de la République, à Saint-Denis où des terroristes étaient hébergés. Une quinzaine d'entre eux sont encore en attente d'un logement pérenne. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.