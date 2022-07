Assemblée nationale : cacophonie dans l'hémicycle

Le ton de la maîtresse d'école monte face au brouhaha dans les rangs. La scène se déroule bien à l'Assemblée nationale la nuit du 26 juillet. "Démocratie", a réclamé la gauche quand le Rassemblement national finit par quitter la séance. Voilà à quoi ressemble le débat dans un hémicycle où chaque opposition tente de jouer sa carte. Pour la famille RN, c'est celle de l'opportunisme. En quête de crédibilité, ses députés ont voté pour le projet de loi pouvoir d'achat, mais veulent rester des opposants au gouvernement comme à la gauche. En concurrence directe, La France insoumise a choisi le coup d'éclat permanent. Le mouvement joue l'opposition ferme et systématique à la majorité. Pour la droite, ce sera le compromis au cas par cas. Les discussions ne reprendront qu'en octobre à l'Assemblée nationale. Pour calmer le jeu et gagner du temps, le gouvernement ne convoquera pas de session extraordinaire à la rentrée. C'est une première depuis 20 ans. TF1 | Reportage C. Colin. N Gandillot