Assemblée nationale : des propos déplacés en commission

Un rapport sur l'usage du cannabis a été présenté mercredi en commission parlmentaire, une réunion qui a donné lieu à un accrochage très vif. A la place d'une opposition de points de vue politiques, l'hémicycle a été le théâtre de remarques déplacées et sexistes. La députée LREM et également présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, a essuyé des commentaires déplacés du député LR Robin Reda. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.