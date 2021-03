Assouplissement des mesures anti-Covid : pourquoi Emmanuel Macron fixe-t-il un horizon de "4 à 6 semaines" ?

Selon Emmanuel Macron, une amélioration de la situation sanitaire pourra bien arriver le mois prochain. Son optimisme résulte de plusieurs raisons. En avril, deux tiers des plus de 75 ans seront vaccinés. Les injections pour les personnes âgées de 65 à 74 ans auront commencé. Au cours de ce même mois, un quatrième vaccin devrait être disponible dans l'Hexagone, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson, avec 2,7 millions de doses attendues. Dans le même temps, la livraison des trois premiers vaccins déjà sur le marché devrait monter en puissance. Au total, 35 millions de doses devraient être livrées d'ici à la fin avril. "Le vaccin semble efficace, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on ne peut pas uniquement compter sur le vaccin. il faut également compter sur ce qui reste, les gestes barrières et la panoplie de médicaments, de traitement", a déclaré Morgane Bomsel, immunologue, directrice de recherche au CNRS. Il faudrait également le cap du mois de mars. Avec la progression des variants, le nombre de cas pourrait exploser d'ici une quinzaine de jours selon les dernières projections de l'épidémie. "Le pari du président, c'est aussi se dire que peut-être l'arrivée du beau temps freinera un peu la transmission du virus. Mais ce que je ne pressens pas, c'est une rapide décrue de l'épidémie dans les quatre à six semaines qui viennent", a réagi le Pr Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine.