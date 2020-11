Assouplissement du confinement : ce que les Français attendent du discours de Macron

Une allocation attendue, non sans une certaine lassitude des Français. Un mois tout juste avant Noël, le président de la République devrait ouvrir un calendrier de déconfinement progressif. D'abord, une réouverture des commerces non-essentiels autour du 1er décembre. Très prochainement aussi, la réouverture des lieux de culte. La jauge et le protocole sanitaire restant à définir. Certains évoquent trente personnes, comme pour les enterrements. Emmanuel Macron devrait aussi donner une date pour la réouverture des théâtres et des cinémas. Le ministère de la Culture penche pour une reprise pour les congés de fin d'année. Pour l'instant, la question des déplacements n'est pas encore tranchée. Ce qui préoccupe l'exécutif, ces sont surtout les réveillons. Ce sont "des usines à Covid" selon le Premier ministre. Quant aux attestations, elles resteront obligatoires au minimum jusqu'aux vacances scolaires. Reste la question des bars et des restaurants. Ils ne seront pas autorisés à rouvrir avant début 2021 au moins.