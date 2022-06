Assu 2000 : Jacques Bouthier visé par une nouvelle plainte

Mariam ne veut pas qu’on montre son visage car elle s’attaque à un homme puissant, son ancien PDG, Jacques Bouthier. Elle vient de déposer plainte contre lui pour harcèlement sexuel. En 2019, la jeune marocaine a travaillé dans une agence Assu 2000 à Tanger. Suite à une relation très difficile avec sa hiérarchie depuis des mois, elle contacte le grand patron pour qu’il intervienne. “Et là, il me sort. Je viendrais bientôt à Tanger. Vous coucherez avec moi et vous serez ma protégée”, relate Mariam. Par SMS, ensuite, Jacques Bouthier se serait montré beaucoup plus cru. Mariam a refusé tout rapport sexuel et a évoqué cette histoire avec quelques collègues. Quatre jours plus tard, elle a été licenciée. Son avocat nous raconte les appels anonymes, les menaces de mort qu'elle aurait reçu ensuite de plusieurs personnes. Mariam a choisi de porter plainte en France, là où Jacques Bouthier est poursuivi pour viols sur mineurs et incarcéré. Cette jeune femme de 26 ans se dit traumatisée. Et actuellement, si elle parle, c’est dans l’espoir que d’autres victimes portent plainte à leur tour. Notre équipe a cherché à obtenir la réaction de l'avocate de Jacques Bouthier, mais elle n’a répondu à aucune de nos sollicitations. T F1 | Reportage F. Agnès, S.L. Cohen, C. Madronet