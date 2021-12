Assurance auto : enfin une baisse des prix !

Le prix de votre assurance auto baisse, 9 euros de moins par an, un montant passé inaperçu pour les automobilistes que nous avons rencontrés. "Je vais appeler ma conseillère, on va voir. Je ne suis pas au courant", s'étonne un conducteur. "C'est bien, mais ce n'est pas beaucoup", estime une dame. C'est la première fois depuis 2018 que le coût de la prime auto diminue. Pour L'olivier Assurance, cette réduction est directement liée au contexte sanitaire. "Effectivement, avec la crise du covid les gens ont moins roulé. En plus, on se rend compte avec les nouveaux usages, les gens sont en télétravail, il y a moins de circulation sur les routes, même quand les gens circulent, moins de véhicules sur les routes, ça fait moins d'accidents", explique Magali Héberard, directrice marketing. Moins d'accidents et donc moins de remboursement à effectuer. Partout en France, le prix de l'assurance auto baisse, mais avec des disparités. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, il faut compter en moyenne 717 euros par an, 533 euros en Bretagne, soit 184 euros de moins. Mais pourrait-on espérer une diminution des tarifs encore plus importante ? Pas sûr, répond Stéphanie Duraffourd, porte-parole de assurland.com. Il y a quand même des facteurs qui sont en hausse donc nos véhicules coûtent de plus en plus cher à réparer. L'évolution des technologies médicales également avec le coût des accidents corporels qui est en hausse. Et ce sont des facteurs qui tendent à équilibrer un petit peu entre des facteurs de baisse et des facteurs de hausse", explique l'experte. Un conseil pour tenter de faire baisser la note, n'hésitez pas à mettre en concurrence différentes assurances. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Palmier, O. Cresta