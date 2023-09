Assurance auto : payez comme vous conduisez

Quand il prend sa voiture, Johan Ramanich, utilisateur du boîtier YouDrive, sait qu'il est surveillé. Sous son volant, un petit boîtier enregistre sa conduite. Et s'il conduit en douceur, il peut faire des économies. Le contrat de Johan est de 130 euros par mois. Sa bonne conduite lui retire 40%. S'il fait peu de kilomètres, il a en plus 10% de ristourne. Son assurance ne lui coûte alors plus que 70 euros par mois. C'est intéressant financièrement et c'est aussi des risques en moins. "C'est bon pour la sécurité routière, car les jeunes qui conduisent avec YouDrive ont 15% d'accidents en moins que les autres", affirme Henry de Courtois, directeur général de Direct Assurance. Initialement créé pour les jeunes conducteurs, ce système est désormais étendu à tous. Mais le principe de cette surveillance fait toujours débat. Et pour les associations d'automobilistes, le boîtier ne vérifie pas le contexte du trajet. Comme le boîtier n'est pas imposé, les automobilistes qui l'acceptent sont, en général, déjà sensibilisés à la sécurité routière. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est motiver les autres. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Couturon, O. Stammbach